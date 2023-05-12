السلطات العراقية تعتقل مطربة شعبية لـ"إخلالها بالحياء"

اعتقلت السلطات العراقية الليلة الماضية المطربة الشعبية المعروفة باسم "عنود الأسمر" لـ"إخلالها بالحياء" وفقا لبيان وزارة الداخلية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن "الجهات المختصة في وزارة الداخلية تستمر بمتابعة أصحاب المحتويات الهابطة وكذلك الأشخاص الذين يسيئون إلى ابناء شعبنا العراقي ووفق أوامر قضائية تمكنت قوة من وزارة الداخلية من القبض على المتهمة (س. س. م) في بغداد وذلك لقيامها بفعل مخل بالحياء وفق أحكام المادة 403 من قانون العقوبات العراقي".

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وأضافت أن "وزارة الداخلية ستواصل العمل من أجل القضاء على الحالات والظواهر الدخيلة على المجتمع العراقي ووضع المعالجات الفورية والسريعة لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد".

يذكر أن السلطات العراقية نفذت حملة اعتقالات خلال الأشهر الماضية بتهمة "المحتوى الهابط" الأمر الذي أثار جدلا واسعا في العراق ونددت به المنظمات الحقوقية.



المصدر: RT