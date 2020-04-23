فنان عراقي يسلم نفسه للشرطة بعد "تجاوزه" على عنصر أمن (فيديو)

أعلن الفنان العراقي، خالد الحنين، اليوم الخميس، تسليم نفسه للشرطة بعد "تجاوزه" على عنصر أمن في بث فيديو مباشر قبل أيام.

وظهر الحنين وهو في طريقه إلى مركز الشرطة لتسليم نفسه، وقال "سأرضى بأي حكم أو قرار تصدره بحقي قيادة الشرطة، وتسليمي لنفسي هو رد اعتبار لإخوتي رجال الأمن".

وقبل أيام كان الحنين يبث على حسابه في "فيسبوك" مقطع فيديو مباشرا وهو في سيارته، وعندما أوقفه رجل أمن عند نقطة تفتيش بسبب حظر التجوال، شتمه وسخر منه.

وأعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، السبت الماضي ملاحقة أحد الأشخاص قضائيا بسبب تجاوزه على قوات الشرطة خلال بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي بينما كان يتجول في سيارته خلال حظر التجوال.



المصدر: RT