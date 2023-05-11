مصر.. حبس السادات بسبب الجنس والمخدرات

قررت جهات التحقيق بالجيزة في مصر حبس السادات مطرب المهرجانات المشهور 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة مواد مخدرة "آيس" وممارسة الجنس.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على السادات مطرب المهرجانات رفقة فتاة ليل وشخص آخر، بحوزتهم مواد مخدرة، داخل فيلا في منطقة الشيخ زايد، وتم تحرير محضر، وتولت النيابة التحقيق.

وكان مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من رئيس مباحث الشيخ زايد ثان يفيد بإلقاء القبض على السادات مطرب المهرجانات، وبحوزته كمية من المواد المخدرة.

وأفادت التحريات بأن السادات مطرب المهرجانات كان بصحبة سيدة وتاجر مخدرات، بحوزتهم 5 جرامات من مخدر الآيس داخل شاليه مستأجر بمعرفة مطرب المهرجانات، وتباشر الجهات المختصة التحقيق.

المصدر: القاهرة 24