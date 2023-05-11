نجم "ذا فويس كيدز" المعتزل خالد الفايد: رأيت النبي والصحابة في المنام وأتلقى تهديدات من هاني محروس

أثار نجم "ذا فويس كيدز" المعتزل خالد الفايد ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، إثر منشور قال فيه إنه رأى النبي محمد والصحابة في المنام.



وعلى حسابه في "فيسبوك"، كشف خالد الفايد تفاصيل رؤيته النبي والصحابة في منامه، حيث كتب: "النبي قال من يرى رؤية جميلة يقولها لمن يحبه وأنا أحبكم.. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وكنت معه إلى جوار الصحابة في وقت نزول الوحي عليه أول مرة".

وأضاف: "كان بجانبي أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وكان في داخل بيته وإلى جواري ورقة بن نوفل".

في حين أعرب متابعوه عن سعادتهم برؤيته النبي، خصوصا أنّه اعتزل الغناء منذ فترة واتخذ قراره عن اقتناع.

وفي نفس اليوم، كشف الفايد عن تعرضه "لتهديدات" من المنتج هاني محروس، حيث جاءت تلك التهديدات بسبب التعاقد المبرم بينهما، إذ وقع الفنان الشاب عقداً لمدة 8 سنوات بشرط جزائي قيمته نصف مليون دولار، حسبما أعلن سابقا في تصريحات إعلامية، وأن هذا العقد مر عليه عام واحد فقط، وما زال يتبقى 7 سنوات على انتهائه، وأنه سجل منذ فترة 8 أغنيات مع محروس لم تطرح منها أغنية واحدة.



وقال في منشور آخر في "فيسبوك": "الدفاع عن النفس واجب وأنا بدافع عن نفسي..أنا مش بلبس سلاسل ولا بقا ليا في الكلام ده كله..أنا واحد ساب بيته وساب أهله وساب حياته كلها علشان يقدر يصلي ويقرب من ربه، لكن معرفتش أقرب من ربنا في بلدي اللي هي بلد إسلامية، وبقت تجيلي تهديدات من هاني محروس وناس من طرفه بتدخل تكلمني يقولولي هاني محروس هيعمل كذا وكذا وكدا وخللي بالك منه وكمان الرسالة اللي كان بعتها لأهلي بيقولي القانون بيننا..تمام خللي القانون بيننا، وأنا هسيب ربي بيني وبينك لو مش في الدنيا هيكون في الآخرة، ولا يظلم ربك أحدا وحسبي الله ونعم الوكيل..ليا طلب عندكم أي حد يشوف البوست يشيره علشان صوتي يوصل وحد يتدخل ينقذني من الشخص ده".

من جهته، نفى هاني محروس خلال تصريحات إعلامية كل هذه الاتهامات، مؤكدا أنه لم تصدر منه أي تهديدات وكل ما يتم تداوله غير صحيح.

وكان الفايد قد أعلن منذ فترة اعتزاله الغناء، مؤكدا أنه لا يريد العودة لهذا المجال مرة ثانية، وسط صدمة شديدة لدى جمهوره.





المصدر: "النهار" + RT