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مصر.. إعلان خطوبة على الأهرامات يثير جدلا واسعا والآثار ترد

مجتمع

مصر.. إعلان خطوبة على الأهرامات يثير جدلا واسعا والآثار ترد
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أثيرت حالة كبيرة من الجدل في مصر، بعد انتشار صورة لإعلان خطوبة على فيس بوك، حيث ظهرت معلقة على الأهرامات وبها موعد خطوبة.

مصر.. إعلان خطوبة على الأهرامات يثير جدلا واسعا والآثار ترد
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ورد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على صورة لـ لافتة إعلان الخطوبة على الأهرامات، قائلا: خطأ تماما وشائعة منتشرة. 

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن صورة إعلان الخطوبة على الأهرامات المتداولة تم تركيبها بالفوتوشوب، والصورة قديمة وموجود فيها متحف مركب الشمس الذي تم فكه من فترة كبيرة، لافتًا إلى أن تلك الصور مؤامرة لتشويه آثار مصر.

المصدر: القاهرة 24

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