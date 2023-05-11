فيديو.. رد فعل رائد فضاء روسي بعد تذوقه أشهر فطير مصري

أعرب رائد الفضاء الروسي سيرغي كود سفيرتشكوف، عن إعجابه بـ"الفطير المشلتت المصري"، الذي تشتهر به محافظات صعيد مصر.

وفاجأ شريف جاد رئيس جمعية خريجي الجامعات الروسية والسوفيتية ومسؤول النشاط الثقافي بالبيت الروسي رائد الفضاء "سيرغي كود-سفيرتشكوف" والوفد الروسي بوجبة من الفطير المشلتت والجبنة والعسل قبل بداية اللقاء المفتوح مع الاعلاميين المصريين.

واستمتع الوفد الروسي بهذه الوجبة المصرية الشهيرة والتي جاءت بمبادرة من الفنان التشكيلي أحمد جمال.

وأشار رائد الفضاء الروسي الشهير سيرغي كود إلى أنه سعيد بإتاحة الفرصة له للتعرف على المأكولات الشرقية.

وأكد كود أنه مر بفترة تدريب 10 سنوات حتى جاءت اللحظة التي تم فيها اختياره للقيام بأول رحلة فضائية له والتي استمرت 186 يوما في تجربة غيرت مجرى حياته.

وأوضح ان روسيا تتطلع للتعاون مع إفريقيا في مجال الفضاء، مشيرا إلى أن مصر بحجمها ومكانتها الدولية قادرة على أن تلعب دورا قويا في دعم وتطوير التعاون الروسي المصري الإفريقي.

المصدر: RT