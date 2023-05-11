مصر.. الطبيب المخدوع مع سمية الخشاب يروي موقفا غريبا مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز

روى أستاذ طب الحالات الحرجة بجامعة القاهرة الدكتور حسام موافي، موقفا وقع خلال مسيرته الطبية، مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وذلك في معرض حديثه حول تعرضه للخداع بدكتوراه فخرية.

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وقال الطبيب المصري خلال مداخلة تلفيزيونية بعد الجدل المثار حول حصوله على دكتوراه فخرية مزيفة من منظمة ادعت أنها تابعة للأمم المتحدة: مرة جالي واحد في عيادتي، بسأله اسم حضرتك إيه؟.. قالي باين حضرتك لا بتشوف سينما أو تليفزيون، طب مشوفتش رأفت الهجان، وطلع الفنان محمود عبد العزيز، متابعا: أنا مش فاضي أتفرج على السينما أو التليفزيون.

وعن تكريمه للفنانة سمية الخشاب، قال: "أنا مالي ومال اللي بيكرموا، فنانة وهي داخلة سلمت عليا، واحد لقط الصورة، وقال حسام هو اللي كرمها، والله العظيم ورب الكعبة أنا ما أعرفها ولا أعرف شكلها، هل يصح إن واحدة داخلة تسلم أقولها مش هسلم عليكي؟! ده اللي حصل بالضبط".

وشهدت مصر حالة كبيرة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد واقعة تكريم الفنانة سمية الخشاب بدكتوراه فخرية من منظمة ادعت أنها تابعة للأمم المتحدة، حيث تبين تعرض الطبيب المشهور حسام موافي لنفس الأمر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية