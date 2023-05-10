نجيب ساويرس يوضح تصريح شقيقه حول وقف الاستثمار في مصر

عقب رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على تصريحات شقيقه سميح، رئيس مجلس إدارة شركة "أوراسكوم"، والتي لفت فيها إلى "وقف الاستثمارات" في مصر نظرا للأوضاع الاقتصادية وسعر صرف الدولار.

وفي حديث تلفزيوني، قال ساويرس: "يجب على الناس ألا تفترض سوء النية في عائلة أو في شخص أو فرد مثل سميح أو مثلي لما نقول كلمة، أي الغرض من كلمة سميح الي بقول على فكرة مستثمرين كثير النهار ده خايفيين يجوا لأن مش عارفين سعر الدولار بكرا شكله ايه".

نجيب ساويرس: اللي قاله سميح مفيهوش حاجة غلط..واحنا عيلة بنحب مصر أكثر من... https://t.co/UyGDPpTUnS via @YouTube — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) May 10, 2023

وشدد على أن "ما قاله مفيش فيه حاجة غلط، الذي قاله هذا صحيح بخبرتنا وكلامنا مع مستثمرين آخرين واحنا لما نيجي نحضر بدراساتنا جدوى جديدة عندنا عنصر مش قادرين نحطه في المعادلة وهو سعر الدولار..".

وأضاف: "إحنا عيلة بتحب البلد مصر أكثر من نفسنا.. مش ممكن هو يبقى ليه غرض بغير خير مصر لما بقول كدة، الي حصل أنه لما هو لقى نفسه الكلام أخذ وفي ناس معينة انت عارف أنا قصدي على مين استعملوه وروجوه عشان ممكن يصير في غلط أو ضرر على مصر، والحقيقة هو أكثر واحد عنده مشاريع في مصر".

المصدر: RT