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الملك تشارلز يشكر كل من شارك بحفل تتويجه

مجتمع

الملك تشارلز يشكر كل من شارك بحفل تتويجه
تويتر
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وجه ملك بريطانيا تشارلز الثالث، رسالة شكر فيها من شاركوا في حفل تتويجه ملكا، وقال إن الدعم الذي تلقاه من الأمة كان "أعظم هدية تتويج ممكنة".

وفي رسالة مكتوبة، تعهد الملك والملكة بإعادة تكريس حياتهما لخدمة الشعب، وقدما "خالص الشكر والصادق لكل من ساعد في تحقيق هذه المناسبة الخاصة".

وأضاف: "أن نعرف أننا نحظى بدعمكم وتشجيعكم، وأن نشهد على لطفكم المعبر عنه بعدة طرق مختلفة، كان أعظم هدية تتويج ممكنة، لأننا الآن نعيد تكريس حياتنا لخدمة شعب المملكة المتحدة، والممالك ودول الكومنولث".

كما أشاد الملك بـ "عدد لا يحصى من الأشخاص الذين بذلوا وقتهم وتفانيهم لضمان أن تكون الاحتفالات في لندن وويندسور وأماكن أخرى سعيدة وآمنة وممتعة قدر الإمكان".

هذا وتم نشر صور رسمية للعائلة المالكة لاختتام هذه المناسبة. وظهر الملك في الصورة بملابسه الرسمية الكاملة.

والصورة التقطت في غرفة العرش في قصر باكنغهام وجلس فيها على أحد كراسي العرش التي تعود لعام 1902، والتي صنعت للملك جورج الخامس والملكة ماري لاستخدامهما في تتويج الملك إدوارد السابع.

كما تم استخدام كراسي العرش في تتويج الملك جورج السادس والملكة إليزابيث عام 1937، وكذلك من قبل الملك والملكة في قاعة وستمنستر لتلقي خطابات من رؤساء مجلسي البرلمان العام الماضي.

المصدر: sky news

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