الملك تشارلز يشكر كل من شارك بحفل تتويجه

وجه ملك بريطانيا تشارلز الثالث، رسالة شكر فيها من شاركوا في حفل تتويجه ملكا، وقال إن الدعم الذي تلقاه من الأمة كان "أعظم هدية تتويج ممكنة".

وفي رسالة مكتوبة، تعهد الملك والملكة بإعادة تكريس حياتهما لخدمة الشعب، وقدما "خالص الشكر والصادق لكل من ساعد في تحقيق هذه المناسبة الخاصة".

As the Coronation weekend draws to a close, my wife and I just wanted to share our most sincere and heartfelt thanks to all those who have helped to make this such a special occasion.



We pay particular tribute to the countless people who have given their time and dedication to… pic.twitter.com/WIMsgL1ex2 — The Royal Family (@RoyalFamily) May 8, 2023

وأضاف: "أن نعرف أننا نحظى بدعمكم وتشجيعكم، وأن نشهد على لطفكم المعبر عنه بعدة طرق مختلفة، كان أعظم هدية تتويج ممكنة، لأننا الآن نعيد تكريس حياتنا لخدمة شعب المملكة المتحدة، والممالك ودول الكومنولث".

كما أشاد الملك بـ "عدد لا يحصى من الأشخاص الذين بذلوا وقتهم وتفانيهم لضمان أن تكون الاحتفالات في لندن وويندسور وأماكن أخرى سعيدة وآمنة وممتعة قدر الإمكان".

هذا وتم نشر صور رسمية للعائلة المالكة لاختتام هذه المناسبة. وظهر الملك في الصورة بملابسه الرسمية الكاملة.

An official portrait following the Coronation of King Charles III and Queen Camilla on 6th May. pic.twitter.com/lcOrkVGsd7 — The Royal Family (@RoyalFamily) May 8, 2023

والصورة التقطت في غرفة العرش في قصر باكنغهام وجلس فيها على أحد كراسي العرش التي تعود لعام 1902، والتي صنعت للملك جورج الخامس والملكة ماري لاستخدامهما في تتويج الملك إدوارد السابع.

An official portrait of Her Majesty The Queen following her Coronation on 6th May.



📸 Hugo Burnand pic.twitter.com/XqCYC1jqik — The Royal Family (@RoyalFamily) May 8, 2023

كما تم استخدام كراسي العرش في تتويج الملك جورج السادس والملكة إليزابيث عام 1937، وكذلك من قبل الملك والملكة في قاعة وستمنستر لتلقي خطابات من رؤساء مجلسي البرلمان العام الماضي.

المصدر: sky news