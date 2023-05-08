بالفيديو.. الملك تشارلز كان في حالة غضب قبل التتويج

ضبطت عدسات الكاميرا الملك تشارلز الثالث غاضبا ويشكو للملكة كاميلا قبل تتويجه يوم السبت.

وذكرت شبكة sky news البريطانية أن الملك وصل إلى وستمنستر أبي قبل الموعد المحدد واضطر إلى الانتظار في الخارج لمدة خمس دقائق قبل دخول الكنيسة.

وبدا الملك يتحدث لكاميلا غاضبا: "هذا ممل، لا يمكننا أبدا أن نكون في الموعد".

The King was pictured looking grumpy as he arrived early at Westminster Abbey for the coronation ceremony



Read more: https://t.co/SvPyMdzcVqpic.twitter.com/8UWt7lPwsa — Sky News (@SkyNews) May 7, 2023

وتوج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا في أكبر حدث احتفالي في بريطانيا منذ 7 عقود، في استعراض سعى للمزج بين ألف عام من التاريخ مع نظام ملكي مناسب لعصر جديد.

وفي مراسم تاريخية ومهيبة استغرقت ساعتين يعود تاريخها إلى عهد الملك وليام الفاتح عام 1066، توجت كاميلا، زوجة تشارلز الثانية، ملكة.

يذكر أن التتويج ليس ضروريا لكنه يعتبر وسيلة لإضفاء الشرعية على السيادة الجديدة بطريقة عامة.

المصدر: sky news