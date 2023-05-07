 
مباشر

الأميرة ديانا أبرز الحاضرين بتتويج الملك تشارلز.. اسألوا كيت!

أخبار العالم

الأميرة ديانا أبرز الحاضرين بتتويج الملك تشارلز.. اسألوا كيت!
وسائل إعلام
الأميرة الراحلة ديانا، وكيت ميدلتون زوجة ولي العهد البريطاني ويليام
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v9iy

حضرت الأميرة الراحلة ديانا، طليقة الملك تشارلز الثالث، بشكل أو بآخر في حفل تنصيبه، من خلال قرطين ماسيين ارتدتهما كيت ميدلتون، زوجة الأمير ويليام الذي أصبح وليا للعهد في بريطانيا.

إقرأ المزيد
بعد انتهاء مراسم التتويج.. العائلة المليكة تتفرج على تحليق طائرات حربية من شرفة قصر بوكهنغام
بعد انتهاء مراسم التتويج.. العائلة المليكة تتفرج على تحليق طائرات حربية من شرفة قصر بوكهنغام

وارتدت كيت، أميرة ويلز، رداء رسميا من الحرير مزينا بزخارف الورد والشوك والنرجس البري والنفل، في إشارة إلى البلدان الأربعة في المملكة المتحدة، للمصمم ألكسندر ماكوين، وتوجت رأسها بحلية على شكل أوراق فضية وكريستالية، تشابهت بتاج مماثل ارتدته ابنتها شارلوت.

الأميرة ديانا أبرز الحاضرين بتتويج الملك تشارلز.. اسألوا كيت!
Globallookpress

ولم تنس كيت ديانا، والدة زوجها الراحلة، فارتدت قرطين ماسيين مزينين بحبتي لؤلؤ كبيرتين كانا للأميرة ديانا.

الأميرة ديانا أبرز الحاضرين بتتويج الملك تشارلز.. اسألوا كيت!
Globallookpress

وكانت بريطانيا احتفلت أمس السبت، بتتويج الملك تشارلز الثالث خلفا لوالدته الملكة إليزابيث الثانية، في حفل مهيب شارك فيه العديد من قادة دول العالم من بينهم قادة عرب.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا