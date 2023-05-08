مصر.. لوحة أثرية على مبنى حكومي تثير جدلا واسعا بسبب إيحاءات غير لائقة

كشف رئيس هيئة التأمين الصحي في مصر محمد ضاحي، تفاصيل جدارية فرع القاهرة للتأمين الصحي التي أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الدكتور محمد ضاحي، في تصريحات تلفزيونية، أن جدارية فرع القاهرة للتأمين الصحية تم إزالتها اليوم الأحد، بعدما أثارته من جدل وتحفظ بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف رئيس هيئة التأمين الصحي، أن الجدارية منقوشة بمدخل المبنى الإدارية لفرع التأمين الصحي في القاهرة الموجود في منطقة رمسيس، لأكثر من 30 عاما، مشيرا إلى أنها مأخوذة لعمل فرعوني.

وأشار الدكتور محمد ضاحي، إلى أن فرع التأمين الصحي بالقاهرة من المقرر له التطوير في السنة المالية المقبلة، وعندما أثارت الجدارية تحفظات الكثير تم إزالتها ولم يصبح لها وجود نهائيا.

وفي وقت سابق، كشف مصدر مطلع بوزارة الصحة والسكان، إزالة الجدارية المنقوشة على مدخل فرع القاهرة للتأمين الصحي، على إثر ما أثارته من جدل وتحفظ رواد في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المصدر، إلى أن جدارية فرع القاهرة للتأمين الصحي منذ أكثر من 20 عاما، ولا أحد يعرف مدلولها أو ما ترمز إليه في الوقت، نظرا لقدمها.

المصدر: القاهرة 24