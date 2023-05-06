مصر.. نشر صور وفيديوهات زوجة حسن شاكوش وطليقها السابق المتسبب في الأزمة

نشر موقع "القاهرة 24" صور حفل زفاف زوجة حسن شاكوش ورجل الأعمال أحمد خليل طليقها السابق، قبل زواجها من المطرب الشعبي حسن شاكوش.

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كانت ريم طارق زوجة حسن شاكوش، تزوجت من رجل أعمال صاحب توكيل سيارات بمنطقة الجيزة، ويدعى أحمد خليل، وحصل بينهما طلاق منذ فترة قبل تعرفها على مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وهو السر الذي احتفظت به لنفسها ولم تخبر شاكوش عن تلك الزيجة.

وأكد أحد المصادر المقربة من الأسرة أن حسن شاكوش علم بسابقة زواجها بالصدفة، على إثر خلافات نشبت بينهما، وطردها شاكوش في وقت متأخر من المنزل، وعلى الفور حررت ريم طارق بلاغا ضد زوجها مطرب المهرجانات حسن شاكوش لاتهامه بطردها من المنزل، والاستيلاء على منقولاتها الزوجية وشبكتها، وأيضًا إيصال أمانة بقيمة 500 ألف جنيه لصالحها بديل مؤخر الصداق.

وأشار أحد أقارب الأسرة إلى أنه عندما عادت زوجة حسن شاكوش إلى منزلها مرة أخرى وجدت “كالون الباب” تم تغييره، فأجرت اتصالا بالمطرب حسن شاكوش، فحضر على الفور وطردها في وقت متأخر من الليل، ورفض أن يمنحها بعض المقتنيات الخاصة بها من مجوهرات والذهب، وإيصال أمانة بقيمة 500 ألف جنيه كان منحه شاكوش لها كمؤخر زواج.

وحرّرت ريم طارق زوجة حسن شاكوش مطرب المهرجانات محضرًا لتضررها من زوجها وطردها من منزل الزوجية، والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

وحول خناقة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا من قسم شرطة أكتوبر حررته زوجة شاكوش، وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

المصدر: القاهرة 24