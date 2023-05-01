شقيق الفنان المصري الراحل مصطفى درويش يكشف اللحظات الأخيرة قبل وفاته

كشف حاتم درويش، شقيق الفنان المصري الراحل مصطفى درويش، اللحظات الأخيرة قبل وفاته.

وخلال مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة"، أوضح حاتم درويش أنه شقيق مصطفى الأكبر، مضيفا: "محصلش حاجة خالص..فطر الصبح وكان عنده أرق، وبعد ما فطر طلع ينام ونزل بعدها مش قادر ياخد نفسه..صحته كانت كويسة جدا، جاتله أزمة قلبية ولكن عمره ما كان بيعاني من القلب، وفيروس كورونا الذي أصيب به من قبل ليس له أي علاقة بوفاته".

وأشار إلى أنهم 4 أشقاء ومصطفى الأخ الثالث، مردفا: "كان طيب ومخلص ومحترم ومش بيكسر بخاطر حد، وكان بيتصور مع كل الناس، إحنا من دمنهور في الأصل".

وأضاف أن " مصطفى عمل في عدة أعمال وفي شركات عالمية، ثم دخل الفن مؤخرا لأنه كان يحلم بالتمثيل، ولم يتزوج من قبل، وكان "يعمل خير كتير جدا".

واستطرد: "مكنش فيه وقت للوصية لأنها كانت أزمة قلبية وتوفي في لحظة، وشقيقه الصغير كان معه اليوم وقت وفاته".

المصدر: "المصري اليوم"