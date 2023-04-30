رد من البلوغر المغربية جليلة على اتهامها في التسبب بطلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

في تصريح جديد لها، ردت البلوغر المغربية جليلة على الاتهامات التي طالتها بأنها "خرابة البيوت" وكانت السبب وراء انفصال مواطنتها بسمة بوسيل والفنان المصري تامر حسني.

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وفي مقابلة مع موقع "فوشيا" المختص بأخبار المشاهير والمنوعات، أوضحت جليلة المغربية أنها "ليس لها أي علاقة من قريب أو بعيد بافتراق الثنائي"، حيث استنكرت وصفها بـ"خرابة البيوت" من قبل بعض المتابعين، مؤكدة أن ما جرى بين تامر وبسمة هو "قضاء وقدر".

ورأت جليلة أن انفصال تامر حسني وزوجته كان لصالحهما، معتبرة أن "رب الخير لا يأتي إلا بالخير دائما".

ووجهت رسالة إلى تامر حسني قائلة: "أنا بعزّه على الصعيد الشخصي والإنساني والفني، وأتمنى له كل التوفيق والنجاح في حياته الشخصية والعملية".

وأردفت جليلة: "أنا مش شماعة عشان أي حاجة تنزل تعلقوها في جليلة، فياريت ما تدخلوني بمواضيع ليست لي علاقة فيها، وأنا كنت أجاوب في البرامج اللي كنت بظهر فيها عن الموضوع، لأنه كانت منتهي"، مشيرة إلى أن الاتهامات تلاحقها منذ ثلاث سنوات، وذلك عند كل مرة يتم فيها الحديث عن انفصال تامر حسني، وبسمة بوسيل.

وتابعت: "ما في حدا كان السبب بانفصال حدا ثاني، وما في شي اسمو خرابة بيوت، رب العالمين كاتب شي رح يصير غصب عن الكل، وأنا إنسانة مؤمنة بالقضاء والقدر، فحبيت أوصل هذه الرسالة حتى الناس تستوعب شوية الموضوع".

جدير بالذكرأن تامر حسني وبسمة بوسيل أعلنا انفصالهما في السابع والعشرين من شهر أبريل الجاري، بعد زواج دام 12 عاما.

المصدر: "فوشيا"