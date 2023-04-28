بعد طلاقها من تامر حسني.. بسمة بوسيل تنشر تعليقا غامضا

في أول تعليق لها بعد إعلان انفصالها رسميا عن زوجها الفنان المصري تامر حسني، نشرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل صورة "غامضة" على حسابها في "إنستغرام".

وعبر خاصية "ستوري" في "إنستغرام"، نشرت بسمة بوسيل صورة لظرف لهدية تبدو أنها تلقتها، معلقة عليها بالقول: "أنت تستحقين الحب".

في حين لم توضح بوسيل حقيقة الصورة والتعليق، وفيما إذا كانا مساندة من أصدقاء أو معجبين أم أنهما من شخص لم تفصح عنه.

وفي وقت سابق، أعلنت الفنانة بسمة بوسيل طلاقها رسميا من الفنان تامر حسني.

وحول طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل كتبت الأخيرة، عبر حسابها بموقع إنستغرام: وجعلنا بينكم مودة ورحمة، دا كلام ربنا في الزواج والطلاق لقد تم الطلاق بيني وبين تامر حسني.

كما علق تامر حسني على انفصاله عن بسمة بوسيل، وكتب عبر حسابه بموقع انستغرام: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة، دا كلام ربنا في الزواج والطلاق وتم الطلاق بيني وبين بسمة بوسيل وسيظل بيننا كل ود واحترام وربنا يكتبلك ويكتبلي كل خير، وعشرة 12 سنة مش قليل يا بسوم وسأظل الأب والاخ والصديق والسند.. في حفظ الله".

المصدر: RT