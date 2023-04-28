جليلة المغربية ترد على تسببها في طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

ردت البلوغر جليلة المغربية على اتهامها بالتسبب في انفصال الفنان تامر حسني وبسمة بوسيل لوجود قصة حب سابقة مع تامر.

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وانتشرت تلك الأنباء خلال الساعات القليلة الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي فور إعلان تامر وبسمة الانفصال.

وقالت جليلة المغربية: بخصوص انفصال تامر حسني عاوزة أوضح إني ماليش دعوة لا من قريب ولا من بعيد، لأن البعض بيتهمني إني السبب، لكن أنا بقالي سنة قافلة الموضوع ده.

وأضافت جليلة المغربية: أنا مش شماعة علشان أي حاجة تنزل تعلقوها في جليلة وفي أكونتات عاملين فوتوشوب لحاجات أنا مش قايلاها.

وتابعت: انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل قسمة ونصيب ومن ربنا لو كانوا فشلوا في جوازهم، ومش أي حاجة تحصل في الكوكب تقولوا جليلة السبب أنا مش شماعة تتعلق عليا أي حاجة تحصل.

كما أكدت جليلة المغربية أنها لا تنزعج من ارتباط اسمها باسم تامر حسني، قائلة: أنا وتامر عشرة سنين ومش بزعل لما بشوف اسمي أو صوري مرتبط به دي حاجة طبيعية؛ لأني بحترمه على المستوى الفني والإنساني وربنا يوفقه ويكتب له الخير، وانفصاله حاجة من ربنا؛ لأنه بيجيب لنا الخير دائما.

وفي وقت سابق، تحدثت جليلة المغربية، عن تفاصيل علاقتها بالفنان تامر حسني، بعد ارتباط اسمها به وخروج شائعات تزعم وجود علاقة عاطفية بينهما.

وقالت جليلة المغربية، إنها عاشت مع تامر حسني 11 سنة حب قبل زواجه، موضحة: قبل زواج تامر حسني من بسمة بوسيل بيوم كنت معه، لا أعرف كيف صار الموضوع، عشت معه قصة حب لمدة 11 سنة، ولا هو عيب ولا حرام، لكني مش خرابة بيوت، وعلاقتي بيه متقطعتش بعد زواجه، وكان لازم أرد لما اتسبيت في شرفي والموضوع وصل لأهلي.

وأعلنت الفنانة التونسية بسمة بوسيل طلاقها رسميا من الفنان تامر حسني أمس الخميس.

وحول طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل كتبت الأخيرة، عبر حسابها بموقع إنستغرام: وجعلنا بينكم مودة ورحمة، دا كلام ربنا في الزواج والطلاق لقد تم الطلاق بيني وبين تامر حسني.

كما علق تامر حسني على انفصاله عن بسمة بوسيل، وكتب عبر حسابه بموقع انستغرام: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة، دا كلام ربنا في الزواج والطلاق وتم الطلاق بيني وبين بسمة بوسيل وسيظل بيننا كل ود واحترام وربنا يكتبلك ويكتبلي كل خير، وعشرة 12 سنة مش قليل يا بسوم وسأظل الاب والاخ والصديق والسند.. في حفظ الله".

المصدر: القاهرة 24