مصر.. الفنان تامر حسني ينفصل عن زوجته بسمة بوسيل رسميا

أعلنت الفنانة التونسية بسمة بوسيل طلاقها رسميًا من الفنان تامر حسني اليوم.

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وحول طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل كتبت الأخيرة، عبر حسابها بموقع إنستغرام: وجعلنا بينكم مودة ورحمة، دا كلام ربنا في الزواج والطلاق لقد تم الطلاق بيني وبين تامر حسني.

كما علق تامر حسني على انفصاله عن بسمة بوسيل، وكتب عبر حسابه بموقع انستغرام: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة، دا كلام ربنا في الزواج والطلاق وتم الطلاق بيني وبين بسمة بوسيل وسيظل بيننا كل ود واحترام وربنا يكتبلك ويكتبلي كل خير، وعشرة 12 سنة مش قليل يا بسوم وسأظل الاب والاخ والصديق والسند.. في حفظ الله".

المصدر: RT