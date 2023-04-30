ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله يكشف كيف تعرف على خطيبته رجوة آل سيف (فيديو)

كشف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، تفاصيل التعرف على خطيبته الآنسة رجوة آل سيف.

وردا على سؤال أحد المشاركين في منتدى "تواصل"، الذي نظمته مؤسسة ولي العهد، قال الأمير الحسين بن عبد الله الثاني: "تعرفت على خطيبتي رجوة عن طريق إحدى زميلاتي من المدرسة وما حكينا أو شفنا بعض لبعد ما تعرفنا".

وأكمل: "بعتبر حالي محظوظ لأنه مش كل يوم الواحد بتعرف على وحدة مثل رجوة".

“بعتبر حالي محظوظ لأنه مش كل يوم الواحد بتعرف على وحدة مثل رجوة”.. ولي العهد يتحدث للمرة الأولى عن لقائه الأول بخطيبته رجوة #ولي_العهد#رجوة#الأمير_الحسين#تواصل#هنا_المملكةpic.twitter.com/bvmN82tKSW — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) April 29, 2023

وأضاف أن موعد زفافه على الآنسة رجوة آل سيف اقترب، مؤكدا أنه ورجوة يشعران بالراحة والانبساط.

وفي وقت سابق، أعلن الديوان الملكي في الأردن، عن موعد عقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على الآنسة رجوة خالد السيف.

وقال في بيان: "يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن أنه سيتم عقد قران صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على الآنسة رجوة خالد السيف، في الثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هجري، الموافق للأول من يونيو 2023".

وفي أغسطس 2022، شهدت العائلة الملكية الأردنية، خطوبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية حينها أن قراءة الفاتحة جرت في منزل والد الآنسة رجوة، بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والملكة رانيا العبد الله، والأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف".

ولدت رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف في الرياض، في 28 أبريل 1994، للسيد خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، والسيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا.

وتلقت دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: "رؤيا" + "بترا"