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بالفيديو والصور.. أناقة خطيبة ولي العهد الأردني تلفت الأنظار في حفل زفاف شقيقته الأميرة إيمان

أخبار العالم العربي

بالفيديو والصور.. أناقة خطيبة ولي العهد الأردني تلفت الأنظار في حفل زفاف شقيقته الأميرة إيمان
ولي العهد الأردني وخطيبته رجوة آل سيف
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تناقلت المواقع الإخبارية صورا لرجوة آل سيف، خطيبة ولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله، خلال زفاف شقيقته الأميرة إيمان.

بالفيديو والصور.. أناقة خطيبة ولي العهد الأردني تلفت الأنظار في حفل زفاف شقيقته الأميرة إيمانأناقة رجوة آل سيف تلفت الأنظار في حفل زفاف الأميرة إيمان

المصدر: موقع بازار

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