بالفيديو والصور.. أناقة خطيبة ولي العهد الأردني تلفت الأنظار في حفل زفاف شقيقته الأميرة إيمان
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تناقلت المواقع الإخبارية صورا لرجوة آل سيف، خطيبة ولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله، خلال زفاف شقيقته الأميرة إيمان.
🇯🇴🇯🇴🇯🇴— احمد بن عبدالله العطاوي 🇧🇭🇸🇦 (@ahmedal50641058) March 12, 2023
زفاف الأميرة
إيمان 🌷
إطلالة الأميرة
رجوة آل سـيف
خطيبة الأمير الحسين
بن عبداللّٰه الثاني
وليِّ عهد الأردن
خلال كتب كتاب الأميرة إيمان بنت الملك عبدالله الثاني 👇 pic.twitter.com/1mVBaIOD0i
الله يا زين اللي حضرت غطت على كل الحضور🇸🇦💛💛💛💛 #رجوة_آل_سيفpic.twitter.com/ECfMYPrmyl— حور (@7o0ork) March 12, 2023
المصدر: موقع بازار