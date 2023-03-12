بالفيديو والصور.. أناقة خطيبة ولي العهد الأردني تلفت الأنظار في حفل زفاف شقيقته الأميرة إيمان

تابعوا RT على

تناقلت المواقع الإخبارية صورا لرجوة آل سيف، خطيبة ولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله، خلال زفاف شقيقته الأميرة إيمان.

🇯🇴🇯🇴🇯🇴

زفاف الأميرة

إيمان 🌷



إطلالة الأميرة

رجوة آل سـيف

خطيبة الأمير الحسين

بن عبداللّٰه الثاني

وليِّ عهد الأردن

خلال كتب كتاب الأميرة إيمان بنت الملك عبدالله الثاني 👇 pic.twitter.com/1mVBaIOD0i — احمد بن عبدالله العطاوي ⁦🇧🇭⁩⁦🇸🇦⁩ (@ahmedal50641058) March 12, 2023

الله يا زين اللي حضرت غطت على كل الحضور🇸🇦💛💛💛💛 #رجوة_آل_سيفpic.twitter.com/ECfMYPrmyl — حور (@7o0ork) March 12, 2023

المصدر: موقع بازار