بعد سقوط الفنانة شيرين وهي تغني على المسرح.. ماذا عن حالتها الصحية؟

كشف إيهاب صالح، مدير أعمال الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، حالتها الصحية بعد سقوطها على المسرح أمس الجمعة، أثناء إحيائها حفلا في إمارة دبي، موضحا أنها خرجت من المستشفى بخير.

وفي التفاصيل، كتب إيهاب صالح عبر سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر": "شكر كبير جدا الدولة الإمارات وإمارة دبي على واحدة من أعظم حفلات شيرين على الإطلاق، وده بشهادة الجمهور العظيم والرهيب اللي كان حاضر إمبارح..وطبعا أكيد حابب أشكر جدا شركة "moments uae" على التنظيم الرائع والمحترم وكرم الضيافة".

شكر كبير جدا الدولة الامارات 🇦🇪 و امارة دبي علي واحدة من أعظم حفلات #شيرين علي الاطلاق و ده بشهادة الجمهور العظيم و الرهيب إللي كان حاضر إمبارح. و طبعا اكيد حابب اشكر جدا شركة @moments_uae علي التنظيم الرائع و المحترم و كرم الضيافة.#شيرين_في_دبي#شيرين_عبد_الوهاب#شيرين

💜 pic.twitter.com/10yVYBCuoW — Eyhab Saleh (@EyhabSaleh) April 29, 2023

وأضاف صالح: "جمهور شيرين..أنا دايما عارف إنكم سند وضهر ليها، بس عمري ما كنت أتخيل إنكم بالحجم والعظمة دي بجد ما شاء الله..عايز أطمنكم إن شيرين بخير و خرجت من المستشفى بعد شوية فحوصات وإشاعات على رجليها بعد م اتحاملت علي نفسها عشان تكمل الحفل بنجاح..شكرا بجد على كل الحب والدعم ده".

جمهور #شيرين ، أنا دايما عارف انكم سند و ضهر ليها بس عمري م كنت أتخيل انكم بالحجم و العظمة دي بجد ما شاء الله. عايز اطمنكم إن شيرين بخير و خرجت من المستشفى بعد شوية فحوصات و إشاعات على رجليها بعد م تحاملت علي نفسها عشان تكمل الحفل بنجاح. شكرا بجد على كل الحب و الدعم ده 💜 — Eyhab Saleh (@EyhabSaleh) April 29, 2023

وأكمل مدير أعمال شيرين عبد الوهاب: "أخيرا بقى..أما بالنسبة للمفاجآت اللي وعدتكم بيها قبل الحفل، خليكم واثقين إن اللي جاي كتير جدا وحفلات في كل حتة إن شاء الله ومش هنهدي بأي شكل عشان شيرين عندها طاقة وحماس ملهمش آخر..وعد مني إن شاء الله نعوضكم".

أخيرا بقي إما بالنسبة للمفجئات إللي وعدتكم بيها قبل الحفل ، خليكم واثقين إن إللي جاي كتير جدا و حفلات في كل حتة إن شاء الله و مش هنهدي بأي شكل عشان #شيرين عندها طاقة و حماس ملهمش آخر ، وعد مني إن شاء الله نعوضكم 😉🔥💜 — Eyhab Saleh (@EyhabSaleh) April 29, 2023

المصدر: RT