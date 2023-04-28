إعلامي مصري ينفعل على الهواء: فيلم كليوباترا " تزوير وسرقة للتاريخ والحضارة المصرية" (فيديو)

انفعل الإعلامي المصري عمرو خليل خلال تعليقه على فيلم "كليوباترا السوداء " الذي سيتم إذاعته عبر منصة "نتفليكس"، مشددا على أن هذا الفيلم بمثابة تزوير وسرقة للتاريخ والحضارة المصرية.

وخلال برنامجه "من مصر" المذاع على قناة "CBC"، أوضح عمرو خليل أن فيلم كليوباترا السوداء الذي سيتم إذاعته عبر منصة نتفليكس، سطو وسرقة للتاريخ المصرية، ولا بد من التصدي لهذه الأكاذيب بقوة.

وأضاف:"نتحدث عن حضارة بناها أناس معروفة أشكالهم وأوصافهم وحقيقة عروقهم وأنسابهم، والمجلس الأعلى للآثار فند كل الأكاذيب التي تم ترويجها ضد الحضارة المصرية."



جدير بالذكر أن جماعة الأفروسنتريك المركزية السوداء، هي حركة تنسب الحضارة المصرية الفرعونية إلى الأفارقة السود، وتزعم أن مصر الحديثة محتلة من عرب وأوروبيين.

هذا ويتناول فيلم "Queen Cleopatra" حياة كليوباترا، ومن بطولة الممثلة أديل جميس، ويعد الفيلم بمثابة انطلاقة كبيرة في مسيرتها المهنية بهوليوود، وقبل الفيلم شاركت أديل في عدد من الأعمال المغمورة.

المصدر: "صدى البلد"