مصر.. أول تعليق من الأزهر على صور سيدات وفتيات يؤدين صلاة عيد الفطر بجوار الرجال (صور)
علق عباس شومان المشرف على الفتوى بالأزهر، على الصور التي تم تداولها صباح يوم العيد لسيدات وفتيات، يؤدين صلاة عيد الفطر المبارك بجوار الرجال.
وقال شومان عبر صفحته على "فيسبوك": "صلاة الرجال والنساء مختلطين جنبا إلى جنب في أي مكان سوى الحرمين صلاة باطلة، وبدعة يجب أن تمنع، لا فرق بين كونها في بلد إسلامي أو بين الجاليات في دول غير إسلامية".
وتداول نشطاء على موقع "فيسبوك" صورا لسيدات يؤدين صلاة عيد الفطر المبارك بجوار الرجال، وهو مشهد يتكرر كل عام خلال عيدي الفطر والأضحى.
وكانت دار الإفتاء المصرية أصدرت تحذيرا للرجال والسيدات من صلاة عيد الفطر المبارك في الساحات.
وأكدت أن صلاة الرجال بجوار النساء في مصلى العيد في صف واحد دون فاصل أو حاجز لا يجوز شرعا، وتعد صريح على قواعد الشرع وقوانين المحافظة على الآداب العامة المنظمة لقواعد الاجتماع بين الرجال والنساء في الأماكن العامة.
صلاة العيد فى مصر 😁— احمد الأنصاري 🇸🇦 (@ansariii9) April 21, 2023
فين القبله ؟؟ وكيف يعنى اختلاط رجال وحريم
وتلاصق بينهم بهذا الشكل 😅
عموما الله يسعد الجميع .. وعيدكم مبارك ❤#كشخة_العيد#عيدكم_مباركpic.twitter.com/MOMqsaLeO6
صلاة العيد في #مصر رجال ونساء وقوات أمن معاً♥️— أميرة أبوشهبة𓂀🇪🇬 (@mira_aboushahba) April 21, 2023
صور من ال بتقهر كارهين مصر أعداء الحب والتحضر 🇪🇬#عيد_سعيدpic.twitter.com/61SuFwSF8W
المصدر: "مصراوي"