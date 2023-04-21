مصر.. أول تعليق من الأزهر على صور سيدات وفتيات يؤدين صلاة عيد الفطر بجوار الرجال (صور)

علق عباس شومان المشرف على الفتوى بالأزهر، على الصور التي تم تداولها صباح يوم العيد لسيدات وفتيات، يؤدين صلاة عيد الفطر المبارك بجوار الرجال.

وقال شومان عبر صفحته على "فيسبوك": "صلاة الرجال والنساء مختلطين جنبا إلى جنب في أي مكان سوى الحرمين صلاة باطلة، وبدعة يجب أن تمنع، لا فرق بين كونها في بلد إسلامي أو بين الجاليات في دول غير إسلامية".

وتداول نشطاء على موقع "فيسبوك" صورا لسيدات يؤدين صلاة عيد الفطر المبارك بجوار الرجال، وهو مشهد يتكرر كل عام خلال عيدي الفطر والأضحى.

وكانت دار الإفتاء المصرية أصدرت تحذيرا للرجال والسيدات من صلاة عيد الفطر المبارك في الساحات.

وأكدت أن صلاة الرجال بجوار النساء في مصلى العيد في صف واحد دون فاصل أو حاجز لا يجوز شرعا، وتعد صريح على قواعد الشرع وقوانين المحافظة على الآداب العامة المنظمة لقواعد الاجتماع بين الرجال والنساء في الأماكن العامة.

صلاة العيد فى مصر 😁

فين القبله ؟؟ وكيف يعنى اختلاط رجال وحريم

وتلاصق بينهم بهذا الشكل 😅

عموما الله يسعد الجميع .. وعيدكم مبارك ❤#كشخة_العيد#عيدكم_مباركpic.twitter.com/MOMqsaLeO6 — احمد الأنصاري 🇸🇦 (@ansariii9) April 21, 2023

صلاة العيد في #مصر رجال ونساء وقوات أمن معاً♥️

صور من ال بتقهر كارهين مصر أعداء الحب والتحضر 🇪🇬#عيد_سعيدpic.twitter.com/61SuFwSF8W — أميرة أبوشهبة𓂀🇪🇬 (@mira_aboushahba) April 21, 2023

المصدر: "مصراوي"