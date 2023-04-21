 
مباشر

مصر.. أول تعليق من الأزهر على صور سيدات وفتيات يؤدين صلاة عيد الفطر بجوار الرجال (صور)

مجتمع

مصر.. أول تعليق من الأزهر على صور سيدات وفتيات يؤدين صلاة عيد الفطر بجوار الرجال (صور)
Globallookpress
مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v64x

علق عباس شومان المشرف على الفتوى بالأزهر، على الصور التي تم تداولها صباح يوم العيد لسيدات وفتيات، يؤدين صلاة عيد الفطر المبارك بجوار الرجال.

وقال شومان عبر صفحته على "فيسبوك": "صلاة الرجال والنساء مختلطين جنبا إلى جنب في أي مكان سوى الحرمين صلاة باطلة، وبدعة يجب أن تمنع، لا فرق بين كونها في بلد إسلامي أو بين الجاليات في دول غير إسلامية".

وتداول نشطاء على موقع "فيسبوك" صورا لسيدات يؤدين صلاة عيد الفطر المبارك بجوار الرجال، وهو مشهد يتكرر كل عام خلال عيدي الفطر والأضحى.

وكانت دار الإفتاء المصرية أصدرت تحذيرا للرجال والسيدات من صلاة عيد الفطر المبارك في الساحات.

وأكدت أن صلاة الرجال بجوار النساء في مصلى العيد في صف واحد دون فاصل أو حاجز لا يجوز شرعا، وتعد صريح على قواعد الشرع وقوانين المحافظة على الآداب العامة المنظمة لقواعد الاجتماع بين الرجال والنساء في الأماكن العامة.

المصدر: "مصراوي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا