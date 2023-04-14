الأميرة السعودية موضي تتحدث عن ردة فعل والدها الملك خالد عندما تلقى خبر مقتل الملك فيصل (فيديو)

استعادت الأميرة السعودية موضي بنت خالد، "ذكريات يوم استشهاد الملك فيصل"، واصفة المشهد وقتها بالمفجع.

وخلال لقاء مع برنامج "الليوان"، أوضحت الأميرة السعودية موضي بنت خالد أنها كانت في بيتها خارج القصر عندما تلقت خبر مقتل الأمير فيصل.



وعن حال الملك خالد بعد مقتل الملك فيصل، أشارت الأميرة موضي إلى أن الخبر كان بالنسبة له مصيبة، حيث أمها لم تره للمساء.

وأضافت: "ما رأيته متأثرا إلا في حالتين..توقف الصلاة في الحرم، ومقتل الملك فيصل، كان حزينا ومكسورا"، متابعة: "شعرت بأنه لا يستطيع المشي" من شدة التأثر بالفاجعة.

كان مشهد مُفجع..

الأميرة موضي بنت خالد تستعيد ذكريات يوم استشهاد "الملك فيصل"، وتصف كيف كان شكل "الملك خالد" في هذا اليوم العصيب #موضي_بنت_خالد_في_ليوان_المديفر@almodiferpic.twitter.com/KfR4oG1aiv — الليوان (@almodifershow) April 13, 2023

المصدر: "روتانا"