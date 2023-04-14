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الأميرة السعودية موضي تتحدث عن ردة فعل والدها الملك خالد عندما تلقى خبر مقتل الملك فيصل (فيديو)

مجتمع

الأميرة السعودية موضي تتحدث عن ردة فعل والدها الملك خالد عندما تلقى خبر مقتل الملك فيصل (فيديو)
AFP
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استعادت الأميرة السعودية موضي بنت خالد، "ذكريات يوم استشهاد الملك فيصل"، واصفة المشهد وقتها بالمفجع.

وخلال لقاء مع برنامج "الليوان"، أوضحت الأميرة السعودية موضي بنت خالد أنها كانت في بيتها خارج القصر عندما تلقت خبر مقتل الأمير فيصل.

وعن حال الملك خالد بعد مقتل الملك فيصل، أشارت الأميرة موضي إلى أن الخبر كان بالنسبة له مصيبة، حيث أمها لم تره للمساء.

وأضافت: "ما رأيته متأثرا إلا في حالتين..توقف الصلاة في الحرم، ومقتل الملك فيصل، كان حزينا ومكسورا"، متابعة: "شعرت بأنه لا يستطيع المشي" من شدة التأثر بالفاجعة.

المصدر: "روتانا"

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