المؤبد لقتلة مغني الراب الأمريكي إكس إكس إكس تنتاسيون

حكم على 3 رجال بالسجن المؤبد أدينوا بقتل مغني الراب الأمريكي إكس إكس إكس تنتاسيون عام 2018 بإطلاق النار عليه عند متجر للدراجات النارية جنوب فلوريدا، وسرقة 50 ألف دولار منه.

وبعد ثمانية أيام من المداولات، أدانت هيئة محلفين كلا من مايكل بواترايت (28 عاما) وديدريك ويليامز (26 عاما) وترايفون نيوسوم (24 عاما) الشهر الماضي بتهمتي القتل والسطو مسلح من الدرجة الأولى.

لم يطلب المدعون عقوبة الإعدام، لذلك كان السجن المؤبد هو العقوبة الوحيدة التي يمكن للقاضي أن يفرضها على الإدانات بالقتل من الدرجة الأولى.

وخلال محاكمة استمرت شهرا، ربط الادعاء بين القتلة، وبين إطلاق النار في 18 يونيو 2018 خارج ريفا موتورسبورتس في ضواحي فورت لودرديل من خلال مقاطع مصورة التقطتها كاميرات المراقبة داخل المتجر وخارجه، فضلا عن مقاطع مصورة على الهاتف المحمول التقطها الرجال لأنفسهم وهم يمسكون بأوراق نقدية فئة 100 دولار بعد ساعات من عملية القتل.

كما حصل الادعاء على شهادة رجل رابع، روبرت ألين، وهو صديق سابق للمتهمين قال إنه شارك في السرقة، وقد أقر العام الماضي بأنه مذنب بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية. وقد تم تأجيل عقوبته حتى انتهاء محاكمة المتهمين الثلاثة الآخرين.

المصدر: "أ ب"