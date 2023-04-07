الشيخ الجزائري وليد مهساس يعلق على فيديو القطة

بسبب قطة اعتلت كتف شيخ أثناء إمامته للصلاة، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهذه اللقطة التي تمكن من خلالها الشيخ الجزائري وليد مهساس من أن يعكس المعنى الحقيقي للرحمة.

ولد الشيخ وليد مهساس في الجزائر، وهو إمام مسجد أبي بكر الصديق في حي 12 هكتار بولاية برج بوعريريج شرقي الجزائر.

وقد صنف من أجمل الأصوات لتلاوة القرآن الكريم، كما يداوم على إقامة الأمسيات القرآنية لحفظ وتجويد القرآن ضمن مسابقة "براعم البيبان".

ويقدم خطب صلاة يوم الجمعة، كما يقدم دروسا خاصة بشرح وتفسير الدين الإسلامي، والعلوم الشرعية، ومنها ما يتعلق كذلك ببر الوالدين.

وفي تصريحات لقناة رؤية الجزائرية، علق الإمام على واقعة تسلل القطة على كتفه، قائلا: "كنا في عرس قرآني، وقضينا ساعتين من أروع ساعات العمر مع القرآن الكريم، وأوجه التحية لكل الصغار والرجال والنساء، وأدعو لأهل هذه البلدة التي اشتهر أهلها بحفظ القرآن الكريم، أن يحفظها ربي ويبارك فيها".

وهذا الفيديو الذي تم تداوله بشكل كبير وسائل التواصل الاجتماعي، وصل أيضا إلى الوسائل الإعلامية الغربية، حيث أعادت نشره هيئة البث البريطانية BBC، وشبكة CNN الأمريكية.

Cat jumps on imam during Ramadan prayers https://t.co/saG8YD5FQB — BBC News (World) (@BBCWorld) April 5, 2023

وعلق مغرد على الفيديو قائلا: "القطة هدية من الله عزوجل للشيخ وليد مهساس في هذه الليلة المباركة أراد الله سبحانه وتعالى أن يصل صوت الشيخ وهو يتلوا القران إلى مسامع كل سكان الأرض".

القطة هدية من الله عزوجل للشيخ وليد مهساس في هذه الليلة المباركة

أراد الله سبحانه وتعالى أن يصل صوت الشيخ وهو يتلوا القران إلى مسامع كل سكان الارض — عمر زوڨاري (@OmarZargo267835) April 6, 2023

وكتبت مغردة باللغة الإنجليزية: "فيديو رائع. يمكنك معرفة أن الإمام والقط صديقان عزيزان حيث تحضن القطة وجه الإمام بلطف، وأثناء الصلاة، يساعد الإمام القط على كتفيه. حب الحيوانات أمر رائع أن تراه. الإمام له صوت رائع أيضا".

Awesome video. You can tell that the imam and the cat are dear friends as the cat gently snuggles the imams face, and during prayers, the imam helps the cat to his shoulders. Love of animals is wonderful to see. Imam has a great voice too. — caroyln ankrum (@AnkrumCaroyln) April 6, 2023

وقالت أخرى: "قط جميل نموذجي يريد كل الاهتمام، كان رد فعله (الإمام) جميلا فقط، حيث أظهر لطفه مع القطة مع الاستمرار في الصلاة".

Beautiful, typical cat wanting all the attention, his reaction was just lovely, showing the cat kindness whilst continuing with important prayers — Mary-Jane (@mistercatssofa) April 6, 2023

المصدر: RT