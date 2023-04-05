تفاعل كبير مع فيديو لقطة اعتلت كتف إمام جزائري وهو يتلو القرآن في صلاة التراويح

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو قطة اعتلت كتف إمام جزائري وهو يتلو القرآن خلال صلاة التراويح.

ويظهر الفيديو قطة تتسلل وتصعد فوق كتف وليد مهساس، وهو إمام بمسجد أبي بكر الصديق الموجود في حي 12 هكتار بولاية برج بوعريريج شرقي الجزائر، فأخذ يلاعبها بلطف بيده مواصلا تلاوته، في مشهد حاز إعجاب الملايين ممن استحسنوا رفق الإمام وحسن معاملته.

ونشر الإمام الفيديو على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، وعلق: "سبحان الله.. حتى الحيوانات تخشع لكلام الله.. شاهد قطة تصعد فوق الإمام وهو يقرأ القرآن في صلاة التراويح".

وأجاب الإمام على أسئلة الفضوليين، بأن هذه اللقطة حدثت في الركعة الأخيرة من صلاة الشفع والوتر التي تختم بها التراويح في المساجد الجزائرية.

قطه ترتقي على كتف إمام مسجد في #الجزائر يقرأ بصوت جميل أثناء #صلاة_التراويح



#غنايم_رمضانpic.twitter.com/Rm0OGXnYN0 — Mohammed A aldubayan (@mohamad51529134) April 5, 2023

سبحان الله ❤️



قطه تصعد علي كتف إمام مسجد أثناء صلاة التراويح 🤍 pic.twitter.com/KHDbLOefNK — jessy yusry (@JessyYusry) April 5, 2023

قطه تصعد علي كتف إمام مسجد اثناء صلاه التراويح❤️❤️

سبحان الله ❤️ pic.twitter.com/P31G5ZbUws — صالح جمعه (@C4Xg1rXbVelPH2s) April 5, 2023

المصدر: RT