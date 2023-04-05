تفاعل كبير مع فيديو لقطة اعتلت كتف إمام جزائري وهو يتلو القرآن في صلاة التراويح
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو قطة اعتلت كتف إمام جزائري وهو يتلو القرآن خلال صلاة التراويح.
ويظهر الفيديو قطة تتسلل وتصعد فوق كتف وليد مهساس، وهو إمام بمسجد أبي بكر الصديق الموجود في حي 12 هكتار بولاية برج بوعريريج شرقي الجزائر، فأخذ يلاعبها بلطف بيده مواصلا تلاوته، في مشهد حاز إعجاب الملايين ممن استحسنوا رفق الإمام وحسن معاملته.
ونشر الإمام الفيديو على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، وعلق: "سبحان الله.. حتى الحيوانات تخشع لكلام الله.. شاهد قطة تصعد فوق الإمام وهو يقرأ القرآن في صلاة التراويح".
وأجاب الإمام على أسئلة الفضوليين، بأن هذه اللقطة حدثت في الركعة الأخيرة من صلاة الشفع والوتر التي تختم بها التراويح في المساجد الجزائرية.
قطه ترتقي على كتف إمام مسجد في #الجزائر يقرأ بصوت جميل أثناء #صلاة_التراويح— Mohammed A aldubayan (@mohamad51529134) April 5, 2023
#غنايم_رمضانpic.twitter.com/Rm0OGXnYN0
سبحان الله ❤️— jessy yusry (@JessyYusry) April 5, 2023
قطه تصعد علي كتف إمام مسجد أثناء صلاة التراويح 🤍 pic.twitter.com/KHDbLOefNK
قطه تصعد علي كتف إمام مسجد اثناء صلاه التراويح❤️❤️— صالح جمعه (@C4Xg1rXbVelPH2s) April 5, 2023
سبحان الله ❤️ pic.twitter.com/P31G5ZbUws
#قطه في المحراب ..— عبدالله الخالدي (@ii9_zg) April 5, 2023
تفاجئ إمام مسجد جزائري أثناء تأديته صلاة #التراويح و تقفز إلى فوق كتفه ولكنه لم يتضايق بل استمر
(ألا بذكر ألله تطمئن القلوب)#السعودية#الكويت#البحرين#قطر#الامارات#عمان#الاردن#سوريا#اليمن#العراق#Trump#TrumpArraignment#Trump2024NowMorethanEver#catpic.twitter.com/Jm3ec0cEkX
المصدر: RT