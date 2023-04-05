شاهد.. تفاعل كبير مع فيديو لشاب إندونيسي عقد قرانه أمام الكعبة!

أثار فيديو عقد قران شاب وفتاة من إندونيسيا في صحن المطاف في رحاب المسجد الحرام استحسان وإعجاب الكثيرين.

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وأظهر مقطع فيديو العروسين وهما يستمعان للمأذون الشرعي من أمام الكعبة، حيث كان يردد على مسمعهما الكلمات التي تعلن بشكل صريح عقد النكاح.

وكانت العروس في حالة تأثر شديد، حيث لم تتمكن من منع نفسها عن البكاء، بينما كان العريس يرتدي ملابس الإحرام.

وأشار نشطاء على مواقع التواصل إلى التوقيت الذي اختاره العروسان لإقامة مراسم عقد قرانهما، والتي تمت في أحد أيام شهر رمضان، وهو ما أضفى روحانية خاصة على الحدث.

يذكر أن المملكة العربية السعودية سمحت منذ سنوات بإقامة مراسم عقد القران في ساحات المسجد المكي الشريف، وذلك أسوة بعادات أهل الحجاز.

المصدر: وكالات