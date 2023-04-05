"ألطف سرقة في تاريخ مصر".. فيديو لطفل يسطو على حلوى من متجر يحصد ملايين المشاهدات

حصد مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في مصر ملايين المشاهدات، للحظة استيلاء طفل عمره 3 سنوات، على كيس "بسكويت" خلسة من أحد المحلات بمحافظة القليوبية.

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ولقي الفيديو تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبروها ألطف عملية سرقة في التاريخ، وآخرون علقوا بضحكات لقيام ذلك الطفل الصغير بأخذ كيس أوريو خلسة من صاحب المحل.

وقال علاء فرماوي، مالك السوبر ماركت، بمنطقة كفر حمزة التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية إن الطفل يدعى م، يبلغ من العمر 3 سنوات، مقيم بجوار السوبر ماركت حيث يبعد حوالي شارعين، بمنطقة كفر حمزة بمركز الخانكة التابعة لمحافظة القليوبية، موضحا أنه بعد انتهائه من صلاة التروايح كان يجلس بسوبر ماركت خاصته، فوجئ بدخول الطفل ولكنه اعتقد أن أحدا من أسرته سيدخل خلفه، ولكنه فوجئ بأخذ الطفل كيس أوريو، وخرج.

وأضاف مالك السوبر ماركت أنه خرج خلف الطفل لملاحقته، ليرى من معه ووجده بمفرده، وذهب لمنزله القريب من السوبر ماركت، ووجه النصح له وأعطاه كيس الأوريو ووجه بضرورة الاستئذان قبل عمل ذلك مرة أخرى، مؤكدا أنه شيّر ذلك الفيديو على صفحته الخاصة فيسبوك من أجل الدعابة فقط.

المصدر: القاهرة 24