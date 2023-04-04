مصر.. شاهد الصور والفيديوهات المؤدية للقبض على سلمى الشيمي

قررت جهات التحقيق بالإسكندرية في مصر تجديد حبس الموديل سلمى الشيمي بتهمة تصوير ونشر محتوى خليع، يتنافى مع قيم ومعايير المجتمع، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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وعلى موقع "تويتر"، تصدر هاشتاغ سلمى الشيمي أعلى الوسوم تداولًا، وسط تساؤلات عن العقوبة المتوقعة عقب إحالتها للمحاكمة..

وتحقق النيابة مع "الشيمي" في القضية رقم 188 لسنة 2023 اقتصادي، وتواجه تهمًا بالتعدي على المبادئ والقيم الأسرة في المجتمع المصري، ونشر صور ومقاطع مرئية خادشة للحياء العام، وإعلانها بالطرق المتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة، بالإضافة لإنشاء وإدارة حسابات على الإنترنت لارتكاب تلك الجرائم.

وأقرت سلمى الشيمي بالتربح من وراء الفيديوهات التي تصورها وأنها ترغب من وراء تصوير المقاطع الخليعة والإيحاءات الجنسية والإباحية زيادة المتابعين، وأنها تتلقى أموالًا عبر 3 حسابات ببنكي الأهلي وCIBK، وأنها صورت 492 فيديو وكانت تستأجر شققًا في الأماكن الراقية والكمبوندات بأسعار باهظة؛ من أجل ظهور الفيديوهات بشكل لائق وزيادة المتابعين.

وأفادت سلمى الشيمي في اعترفاتها بأنها تعرفت على رجال أعمال، وأصحاب محلات وشركات كانت تسوق بعض أعمالهم، كما أنها تعرفت على مسؤولين خليجيين من خلال غرف الدردشة والفيديوهات التي تصورها وأن أشخاصًا عديدين عرضوا عليها الزواج، كما أنه سبق لها الزواج العرفي.

المصدر: RT