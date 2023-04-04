الموت يفجع الفنانة المصرية دينا الشربيني

أعلنت الفنانة المصرية دينا الشربيني مساء يوم الثلاثاء، وفاة والدها ورحيله عن الدنيا .

وعلى حسابها في "إنستغرام"، كتبت دينا الشربيني: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب السيد محمد الشربيني برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وأضافت: "صلاة الجنازة يوم الأربعاء بعد صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس".

هذا وتنافس الفنانة دينا الشربيني في ماراثون دراما رمضان 2023، بمسلسل كامل العدد.

المصدر: RT