ميس حمدان تكشف عن تعرضها للتحرش الجنسي

كشفت الفنانة ميس حمدان، عن تعرضها للتحرش الجنسي مرات عديدة، وكانت إحدى هذه المرات في طفولتها، مشددة على أن "الرجل الذي يتحرش بطفل هو مريض نفسي".

وقالت حمدان في حديث تلفزيوني: "كنت في المدرسة الابتدائية في مصر، وكنت راجعة من المدرسة، والمدرس ناداني ودخلني في مدخل عمارة"، مضيفة: "بعد هذه الواقعة بدأ المدرس يعاملني معاملة سيئة جدا، والرجل الذي يتحرش بطفل أكيد مريض نفسي".

تحدثت ميس حمدان خلال اللقاء عن تعدد حالات التحرش في حياتها بقولها: "تعرضت للتحرش الجنسي مرات كثيرة، والشيء الذي هون الموضوع اكتشافي إن 90% من البنات اللاتي أعرفهن مررن بتجربة التحرش، سواء من السائق أو أولاد العم والخال، أو الفكهاني والمدرسين".

وأشارت إلى أن "الشيء الذي يحيرني هو لماذا لم نتكلم عن تعرضنا للتحرش في صغرنا، وأعتقد أن أهالينا لم يعلمونا ذلك، ولهذا علمت ابنتي من الصغر كيف تتجنب التحرش".

وتحدثت حمدان عن مواصفات فتى أحلامها، وقالت: "أنا حبيبة اوي بحب على نفسي، حسيت احساس السند والضهر ولكن مش كامل، لان مجتش المواقف الكافية اللي توريني مدى كفاءة الإنسان اللي قدامي واعتمد عليه، ويمكن عشان كنت صغيرة، وده من كتر اعتمادي على نفسي، اللي هو هيجي هيعمل ايه".

وأما عن فكرة اعتزالها للفن بعد زواجها فقالت: "زمان كنت ممكن اقول لا عشان نجاحاتي وعايزة اكبر نفسي وهكذا، دلوقت ممكن استغنى عن كل حاجة عشان أكون أسرة وممكن اسيب شغلي عشان أبني بيت".

المصدر: "البلد"