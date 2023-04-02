المتهم بارتكاب جريمة مروعة في مصر يصرخ من قاعة المحكمة: مش خايف أموت

مع بدء أولى جلسات محاكمته يوم السبت، صرخ المتهم بقتل 7 من أفراد أسرته داخل قاعة محكمة جنايات الاسكندرية قائلا "أنا لا أخشى الموت".

وأضاف المتهم: "كان زماني جثة مع اللي ماتوا ..أنا مش خايف من الموت"، حيث أنه وصل إلى قاعة محكمة جنايات الإسكندرية، وهو يرتدي بدلة بيضاء وممسكا بالمصحف، في حين أن المجني عليهم هم زوجته ووالداها وشقيقها و3 مِن أبنائه عمدا مع سبق الإصرارِ، بسبب خلافات أسرية.

ويوم السبت، بدأت محكمة جنايات الاسكندرية نظر القضية، حيث قررت النيابة العامة في 15 مارس، إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، بعدما انتهت من التحقيقات في القضية، وخلصت النيابة العامة إلى ارتكاب المتهم بقتل 7 من أسرته في الإسكندرية جريمته عن عمد وبتخطيط سابق لها لأسباب حصلتها النيابة العامة في الأوراق وقدمته للمحاكمة بعدما اطمأنت صحة ثبوت الواقعة وإسنادها إليه.

المصدر: "صدى البلد"