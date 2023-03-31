بعد ضجة كبيرة في تونس..جمعية "أئمة المساجد" تعتبر أنه "ليست هناك حرية مطلقة للفن"

أكد رئيس الجمعية التونسية لأئمة المساجد عبد الستار بدر، اليوم الجمعة، أن الجمعية اطلعت على مسلسل "فلوجة" المثير للجدل والذي يبث على قناة "الحوار"، قبل إصدار بيان بخصوصه.

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و أثناء مداخلته في برنامج "رمضان شو"، قال عبد الستار بدر:" لم نتسرع في التعبير عن موقفنا وتريثنا قبل إصدار بلاغ حول أحداث هذا المسلسل.. كما أننا لم نطالب بإيقافه، بل بأن يحترم العمل الإبداعي بعض الضوابط خاصة وأننا في شهر رمضان شهر العبادة".

وأشار إلى أن بيان الجمعية ليس له أي علاقة تذكر بظهور الممثل نضال السعدي في دور شخص متدين في المسلسل، لافتا إلى أن الجمعية كانت منكبة على صياغة البيان وفهم الموضوع منذ بداية شهر رمضان، وفق قوله.

وتابع:" يجب تجنب مظاهر العنف والإجرام وتقديم مضامين تسمو بالروح.. رغم أننا نقر بمشاكل المنظومة الأسرية والتربوية في تونس".

وأردف:" ليست هناك حرية مطلقة للفن ولأي مجال من المجالات.. هناك أعمال تسيء لأخلاقياتنا وقيمنا".

وأثارت الحلقة الأولى من مسلسل "فلوجة" جدلا واسعا خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويرى عدد من النقاد والأكاديميين أن دور الفن هو تعرية الواقع وفضحه ودق ناقوس الخطر للفت الانتباه إلى الظاهرة بهدف معالجتها، فيما يرى آخرون أن الأعمال الدرامية ينبغي أن تُراعي خصوصية شهر رمضان ومشاعر التونسيين في هذا الشهر، وأن تكون حرية التعبير ذات مسؤولية.

هذا، ووجه المندوب العام لحماية الطفولة مراسلة إلى "الهايكا" بخصوص المسلسل التلفزي "الفلوجة".

وحسب معطيات نشرتها "موزاييك" فإن مندوب حماية الطفولة طلب من "الهايكا" التدخل لتغيير توقيت بث المسلسل ووضع " شارة" تتعلق بتحديد السن لمتابعي المسلسل .

ويتناول المسلسل بعض الظواهر والسلوكيات في المدارس الثانوية، مثل ترويج المخدرات والعلاقات العاطفية بين المراهقين، فضلاً عن تعامل التلاميذ مع هيئة التدريس، وغيرها من القضايا المجتمعية.

المصدر: "موزاييك إف إم" + RT