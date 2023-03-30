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رئيس هيئة علماء المسلمين بالسعودية يوضح الحكم الشرعي لاستعمال زيت الخنزير (فيديو)

مجتمع

رئيس هيئة علماء المسلمين بالسعودية يوضح الحكم الشرعي لاستعمال زيت الخنزير (فيديو)
Globallookpress
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كشف رئيس هيئة علماء المسلمين في السعودية محمد العيسى، الحكم الشرعي الإسلامي لاستعمال الصابون المصنوع من زيت الخنزير، والفرق بين الخنزير والخمر من حيث عين النجاسة.

وفي لقاء له مع قناة "mbc"، أوضح محمد العيسى قائلا: "الخنزير عينه نجسة لا يمكن أن يتحول إلى عين طاهرة".

وأضاف العيسى: "والخمرة نجسة عندما نرى أن عينها نجسة، ولكن إذا تحولت إلى خل فقد انتهى وصف النجاسة فيها تماما بعكس الخنزير".

وأكمل: "الخنزير لا يمكن أن يتحول لحمه المحرم إلى عين أخرى أبدا".

المصدر: "mbc"

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