الفنان جورج وسوف يكشف تفاصيل الحديث الأخير مع نجله الراحل وديع (فيديو)

كشف الفنان السوري القدير جورج وسوف، عن آخر حديث دار بينه وبين ابنه الراحل وديع.

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وفي مقابلة مع برنامج "مراحل"، قال جورج وسوف: "صحيت من النوم قالولي وديع راح المستشفى بدو يشوف الحكيم ويرجع.. كلمته قالي بابا أنا نص ساعة.. انه رح شوفه بعد العملية كيف..قالي نص ساعة بكون بالبيت".

وتابع جورج وسوف: "وهي هالنص ساعة.. رحت عالمستشفى غايب عن الوعي، شفته بعيني انه مات قبل ما يقولوا مات.. الله يرحمه".

ومطلع يناير الماضي، توفي وديع جورج وسوف، بعد أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات عملية أجراها لمعدته.

المصدر: RT