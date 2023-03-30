هل معجون الأسنان يفطر في رمضان؟.. صحيفة سعودية تستحضر فتوى لمفتي سابق

نشرت صحيفة "عكاظ" السعودية، فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز، بخصوص استعمال معجون الأسنان خلال اليوم في شهر رمضان.

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وبحسب المفتي الراحل، فإنه "لا حرج على الرجل والمرأة، في غسل وتنظيف الأسنان بالفرشة والمعجون في نهار رمضان، لكن لا يبلع شيئا، فيغسل فمه وأسنانه، ويتفل ما يحصل منه".

وقال الشيخ إن "معجون الأسنان لا يفطر الصائم، والسواك أيضا، وتنظيف الفم بالصابون أو غيره، كل هذا لا يفطر الصائم"، محذرا الإنسان من دخول شيء إلى جوفه من معجون أو غير المعجون.

ولفت الشيخ إلى أن "من تعمد ابتلاع شيء من المعجون فإنه يفطر، أما لو ذهب إلى حلقه شيء من غير قصد، أو غلبه ذلك، أو نسيانا، فلا يفطر صومه".

وترى دار الإفتاء المصرية، أنه يباح للصائم استعمال السواك طوال نهار رمضان، وتنظيف الأسنان بالمعجون والفرشاة أثناء الصيام، طالما أن الصائم يتحرز من وصول شيء من المعجون إلى الجوف.

المصدر: عكاظ