من هي رنا عبد الحميد التي نالت موافقة برفع الأذان في مدينة أمريكية؟ (صور)

احتفى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بالشابة المصرية رنا عبد الحميد بعد أن أعلنت حصولها على موافقة برفع آذان الصلوات الخمس بمدينة أستوريا بولاية أوريغون الأمريكية.

وفي هذا الصدد نشر موقع "المصري لايت" أهم ما يميز حياة رنا عبد الحميد:

- ناشطة أمريكية مسلمة من أصول مصرية.

- تبلغ من العمر 29 عاما.

- نشأت في مدينة آستوريا، حيث كانت تقيم مع والديها وأشقائها الثلاثة في شقة صغيرة من غرفة واحدة.

- كان والدها يدير مطعما للمأكولات الحلال في الحي، وعندما عجز عن تسديد الإيجار أوقف نشاطه وعمل سائقا للتاكسي.

- تتصدر قضية "عدالة الإسكان" قائمة القضايا التي تشغل بال عبد الحميد، خاصة بعد أن تم إخراجها وأسرتها من الحى بسبب ارتفاع أسعار الإيجار.

- أعلنت ترشحها لخوض انتخابات التجديد النصفي لمجلس النواب الأمريكي 2022 عن الدائرة الثانية عشرة في نيويورك، لتنافس النائبة الديمقراطية المخضرمة كارولين مالوني.



- عضوة بمنظمة الديمقراطيين الاشتراكيين.

- تعمل مديرة للتسويق والشراكة بشركة غوغل.

- تعرضت وهي في الخامسة عشرة من عمرها لاعتداء من قبل رجل حاول نزع غطاء رأسها، مما جعلها تشعر بالخوف والحيرة والعجز، إلا أن الحادث جعلها أكثر إصرارا على الدفاع عن حقوق المهمشين والمستضعفين، ومن ثم أصبحت ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة المسلمة.



- أسست مؤسسة غير ربحية لتعليم الفتيات الدفاع عن النفس ومواجهة العنف المبنى على الكراهية.

- تمارس رياضة الكاراتيه منذ الصغر، وحاصلة على الحزام الأسود.

- أسست رنا "مؤسسة حجاب نيويورك"

المصدر: "المصري لايت"