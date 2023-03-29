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رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يصور مصر من المحطة الفضائية ويوجه رسالة لشعبها (فيديو)

مجتمع

رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يصور مصر من المحطة الفضائية ويوجه رسالة لشعبها (فيديو)
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نشر رائد الفضاء الإماراتي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، يرسل من خلاله تحية إلى مصر وشعبها.

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وكتب النيادي معلقاً على المقطع "نهضة مصر نهضة للعرب كلهم، وأوصيت أبنائي بأن يكونوا دائما إلى جانب مصر هكذا قال الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في حب مصر.

وأضاف: "نحن على هذا الحب باقون. تحية إلى مصر، تحية إلى أم الدنيا وعاصمتها القاهرة وتحية إلى أهلها وناسها الطيبين من الفضاء".

المصدر: الإمارات اليوم

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