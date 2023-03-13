تعرف على مواصفات القمر الصناعي المصري الجديد المنطلق على أحدث صاروخ صيني

أطلقت مصر اليوم الاثنين بنجاح القمر الصناعي (حورس 2) من قاعدة الإطلاق شمال غرب الصين، حاملا على متنه كاميرات عالية الجودة.

وأكدت وكالة الفضاء المصرية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، أن القمر الصناعي الجديد "حورس 2" يلبي كل متطلبات الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة 2030.

وأوضحت أن القمر حورس 2 يعد من مجموعة الأقمار الصناعية الخاصة بالاستشعار عن بعد والتي يجرى تطويرها من خلال مشاركة كاملة لخبراء مصريين وصينيين ، موضحا أن الكاميرات عالية الدقة في كوكبة الأقمار ( حورس 1، حورس 2) سوف تساعد في معرفة البيئة المحيطة لتعظيم استخدام الموارد الطبيعية.

وأضافت أن التصوير عالي الدقة يساعد بشكل دقيق في معرفة الثروات المعدنية الموجودة فضلا عن دراسة الأجواء المناخية والتي يمكن من خلالها تحديد أفضل المحاصيل ليتم زراعته في الأماكن المناسبة داخل مصر بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتصديره إلى الخارج.

وأطلقت وكالة الفضاء المصرية، يوم الجمعة 24 فبراير 2023، القمر الصناعي حورس 1 من قاعدة الإطلاق التي تقع في شمال غرب الصين، والذي يوجد على متنه كاميرا عالية الجودة من أجل تحقيق طلبات التنمية المستدامة أيضا.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط