"ملابس مثيرة للجدل في رمضان".. فنانة تونسية تتصدر تريند في مصر بعد ظهورها في مسلسل المخرج خالد يوسف

تصدرت الفنانة التونسية رانيا التومي، قوائم تريند محرك البحث غوغل، عقب ظهورها في مسلسل "سره الباتع"، الذي يعرض عبر قناة on، ومعالجة درامية وإخراج خالد يوسف

رانيا، تصدرت التريند، للمرة الثانية، إذ كانت المرة الأولى في نوفمبر 2022، عقب ظهورها مع المخرج خالد يوسف، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44، وإعلانه عن مشاركتها في " سره الباتع"

كما تعرضت رانيا ، لانتقادات، عقب ظهورها في أحد الإعلانات مع الفنان التونسي ياسين بن قمرة، بسبب جرأة الإعلان، وعدم مناسبته للعرض في شهر رمضان.

المصدر: مصراوي + RT