طفلة بريطانية تتفوق بذكائها على ألبرت أينشتاين وهوكينغ

أفادت صحيفة Manchester Evening News بأن الطفلة البريطانية، أنفيتا باتيل، سجلت 162 درجة في اختبار الذكاء البشري، متفوقة على ألبرت أينشتاين وستيفن هوكينغ.

وأشارت الصحيفة إلى أن باتيل اجتازت الاختبار في يناير، وكانت تدرس في الصف السابع في مدرسة خاصة للبنات في جنوب مانشستر، وتبلغ من العمر 11 عاما.

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وقالت إن الطفلة نشأت في عائلة أكاديمية حيث يعمل والدها مستشارا في الخدمة الصحية الوطنية ووالدتها طبيبة في العلوم الرياضية.

ويعتبر متوسط ​معدل الذكاء حول العالم حوالي 100 نقطة.

ودعت جمعية منسا التي تعتبر أشهر وأقدم جمعية تضم الأفراد ذوي نسبة الذكاء المرتفعة، باتيل للانضمام إلى صفوفها بعد قراءة نتائج الاختبار.

المصدر: تاس