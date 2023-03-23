فنانة مصرية تثير الجدل بتصريحاتها حول المثليين أول أيام رمضان

أثارت الفنانة المصرية ناهد السباعي الجدل خلال برومو برنامج "Vip"، عبر فضائية "هي"، الذي سيعرض اليوم الخميس أول أيام شهر رمضان، بتصريحات عن المثليين.

وطرحت قناة "هي"، برومو حلقة الفنانة ناهد السباعي، والتي ردت خلاله على تبرؤ النجم محمد رمضان من مشاهده الجريئة في فيلم أحكي يا شهرازاد.

وقالت ناهد السباعي إنه ليس لديها اعتراض على زواجها من شخص مسيحي الديانة، بالإضافة إلى موقفها من تجميد البويضات، وأيضا رأيها في المثلية الجنسية، قائلة: "معترفة بوجودهم لأنهم موجودين منذ بدء الخليقة".

المصدر: وسائل إعلام مصرية