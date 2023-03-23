معلمة تتبادل صورا عارية مع طالب وينتهي بها الأمر في السجن

قد يحكم على معلمة أمريكية بالسجن بسبب صور عارية لأحد طلابها عمره 17 عاما كانت بحوزتها.

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وتشير قناة KNWA-TV إلى أن المحكمة ستنظر في قضية المعلمة هايدي لين أوليفر (41 سنة) من مدينة مالبيري بولاية أركنساس، لحيازتها على صور "لسلوك جنسي لطفل".

وكان رجال الشرطة قد اعتقلوا المعلمة يوم 16 مارس الجاري بعد تلقيهم معلومات عن علاقاتها الجنسية مع طالب يبلغ من العمر 17 عاما.

واعترف الطالب أثناء التحقيق بأنه كان يتبادل مع المعلمة صوره التي يكون فيها عاريا وفي شهر يناير قضى ليلة في بيتها، ولكنه لم يحدد ما إذا كانت بينهما علاقة جنسية، واكتفى بالإشارة إلى أنهما كانا يناقشان هذا الأمر.

من جانبها اعترفت المعلمة بأنها تبادلت صورها العارية مع صور عارية للطالب وأنها ناقشت معه مسألة العلاقة الجنسية.

وحاليا أفرجت المحكمة عن المعلمة بكفالة مقدارها 100 ألف دولار وستعقد أول جلسة للنظر في هذه القضية يوم 29 مارس الجاري.

المصدر: لينتا. رو