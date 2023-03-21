بعد تهديدها بقتل والدتها.. الحكم على "باربي كارداشيان" بالسجن 5 سنوات

حكم السلطات في إيرلندا على امرأة متحولة جنسيا (21 عاما) هددت والدتها بالتعذيب والاغتصاب والقتل، لمدة خمس سنوات ونصف.

والحكم الذي فرضه اليوم الثلاثاء القاضي توم أودونيل، يعود إلى 9 مايو 2022، عندما أدانت هيئة المحلفين المدعى عليه "باربي كارداشيان" بعد محاكمة استمرت أربعة أيام.

وقالت قوة الشرطة الوطنية إن لديها "مخاوف جسيمة" بشأن "قيام كارداشيان بتنفيذ التهديدات"، وأنها لا تزال "تشكل تهديدا كبيرا لأولئك الذين وجهت تهديدات إليهم، وكذلك للجمهور الأوسع".

وكارداشيان لديها 15 إدانة سابقة بما في ذلك التهديدات بالقتل والاعتداء الجنسي والتسبب في الأذى وفي أضرار جنائية للممتلكات.

استمعت المحكمة إلى أن المدعى عليها ولدت رجلا يدعى Gabrielle Alejandro Gentile، وأنها غيرت اسمها لاحقا إلى Barbie Kardashian.

وفي عام 2020، حصلت كارداشيان على شهادة الاعتراف بالجنس من قبل إدارة الحماية الاجتماعية، على أنها أنثى. وكشفت أنها تعرضت لاعتداء جنسي وجسدي عندما كانت طفلة.

المصدر: irish times