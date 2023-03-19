طلاب السعودية يحتفلون بحدث يقع لأول مرة بتاريخ المملكة

تبدأ اليوم الأحد بالسعودية اختبارات الدور الثاني للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، فيما يحتفي الطلاب لأول مرة في تاريخ التعليم السعودي بيوم السعادة العالمي يوم غد الاثنين.

وبينت وزارة التعليم السعودية أن الاختبارات، التي ستستمر لمدة 5 أيام، ستشمل اختبارات مواد التعثر للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الماضي للمرحلة الثانوية في نظام المسارات.

هذا ويحتفي طلاب وطالبات المملكة من مراحل التعليم العام الثلاث يوم غد الاثنين، ولأول مرة في تاريخ التعليم السعودي، بيوم السعادة العالمي، الذي يوافق العشرين من شهر مارس من كل عام، بعدما اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 66، حيث يهدف اليوم العالمي للسعادة إلى تعزيز مقومات السعادة ونشر الإيجابية بين فئات المجتمع، وتحقيق الرفاه النفسي والاجتماعي للطلبة وتوفير بيئة تساعد على الإنجاز والإبداع، وفق ما ذكرت صحيفة "عكاظ".



وشددت وزارة التعليم على ضرورة تفعيل المناسبة من خلال الإذاعة المدرسية الصباحية، وإعداد مسابقات تعليمية ثقافية في ما يخص السعادة ويعزز الشعور بالإنجاز ونشرها للطلبة وأولياء الأمور، والتوعية بالرفاه النفسي ودوره في نفسية الفرد، وتفعيل ركن التوجيه الطلابي بالمدرسة بما يتناسب مع اليوم العالمي للسعادة، وتنفيذ ورش عمل ولقاءات هادفة للطلبة وأولياء الأمور.

المصدر: "عكاظ"