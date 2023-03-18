نجم عالمي يزور مدينة العلا السعودية كضيف غير منتظر (فيديوهات + صور)

زار النجم العالمي ويل سميث، مدينة العلا السعودية، خلال اليوم الأخير من فعاليات كأس العلا للهجن، وذلك لتشجيع فريق صديقه سويز بيتز، المشارك في سنام السباقات.

وأفادت وسائل إعلام سعودية بأن سميث لم يفوت الفرصة للاستمتاع بالتقاط الصور خلال استكشاف عراقة الأبنية الأثرية في أرض الحضارات، وإبداعات العمارة الحديثة فيها، بينما تحيطه طبيعة العلا بسحرها ونقائها.

وظهر النجم ويل سميث في مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو وهو يرتدي فانيلا بيضاء وبنطالا برتقالي اللون ويتحدث إلى آخرين، وكذلك يلتقط الصور معهم، وأثناء تواجده في المدرجات لمتابعة الكأس.

كما ظهر برفقة المنتج سويز بيتز الحائز جائزة "غرامي"، وهو أول أمريكي يمتلك فريقا لسباق الهجن في المملكة.

ويل سميث يتجول في كأس العلا للهجن 🇸🇦❤️ pic.twitter.com/dc7eMfty6e — Gorgeous (@gorgeous4ew) March 17, 2023

وعلى حسابها في "تويتر"، نشرت شركة "برونكس" السعودية المنظمة للمهرجان صورا لسميث وبيتز وهما يحتسيان القهوة العربية ورحبت بقدوم النجم العالمي.

Thx #WillSmith for coming by to support #SaudiBronx at the first ever #AlUlaCamelCup!! First American-owned team in the history of the sport!



⚡️ https://t.co/Mm8FjkTCUppic.twitter.com/vOfGs6R8vE — Saudi Bronx (@SaudiBronx) March 17, 2023

من جهته، علق بيتز على منشوراته مع سميث على إنستغرام قائلا: "اليوم في كأس Alula Camel السنوي الأول ، استقبلت ضيفا مفاجئا جاء لدعم فريقي".

وقال الممثل الهوليوودي ويل سميث لمجلة “الرجل" من ميدان كأس العلا للهجن: "أحببت العلا".

واستضافت محافظة العلا النسخة الأولى من "كأس العلا للهجن" الذي أقيم خلال الفترة من 14 إلى 17 من مارس، احتفاء بتتويج موسم حافل من سباقات الهجن المتعددة في المملكة، والتي تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها أكثر من 80 مليون ريال.

وشملت الغعالية حضور عدد من العروض الفنية والموسيقية والثقافية، إلى جانب سوق تراثية ومعرض فني يستعرض قطعا حرفية تعكس الثقافة العريقة للهجن.

المصدر: RT + صحيفة "اليوم"