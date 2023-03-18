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في موقف لافت..أرودوغان يوجه بتقديم هدية لصحفي فنلندي والسبب طريف (فيديو)

مجتمع

في موقف لافت..أرودوغان يوجه بتقديم هدية لصحفي فنلندي والسبب طريف (فيديو)
AFP
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في حين أن الهدايا تقدم للرؤساء والوفود، إلا أن الرئيس رجب طيب أردوغان كسر القاعدة وقدم هدية لصحفي فنلندي تبلل حذاؤه، أثناء استقبال رئيس بلاده سولي نينيستو تحت المطر في أنقرة.

ونشرت صحيفة "صباح" التركية، مقطع فيديو لافت للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال استقباله للرئيس الفنلندي سولي نينيسو، في المجمع الرئاسي في أنقرة، حيث فوجئ أردوغان  عقب دخوله للقصر مع ضيفه بوجود صحفي فنلندي يغطي الزيارة وقد ابتلّ حذاؤه بفعل الأمطار الغزيرة التي سقطت خلال حفل الاستقبال واستعراض حرس الشرف.

وعندما رآه الرئيس التركي في المجمع الرئاسي، وجه تعليمات إلى السكرتير الخاص به لإهدائه حذاء جديدا.

وبعد سؤاله لأردوغان بشأن مقاييس الحذاء، قال أردوغان للرئيس الفنلندي: "نجلب (للصحفي) حذاء"، لاستبدال الحذاء المبلل.

المصدر: RT  + "صباح"

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