تصريحات لوزير سعودي بشأن ضباط الجيش المصري (فيديو)
Sputnik
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نشرت قناة "الإخبارية" محاورة وزير الشؤون الإسلامية السعودي عبد اللطيف آل الشيخ الزوار بشكل ودي أثناء زيارته مجمع الملك فهد لطباعة المصحف في المدينة المنورة.
وفي مقطع الفيديو، قال وزير الشؤون الإسلامية لأحد المعتمرين المصريين: "ضباط الجيش في مصر يرفعون الرأس.. الله يحفظلكم الرئيس ويبارك فيه"، ليرد عليه الزائر: "ربنا يبارك فيك".
فيديو | "ضباط الجيش في مصر يرفعون الرأس"— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 16, 2023
وزير الشؤون الإسلامية خلال لقاء زوار مجمع الملك فهد لطباعة المصحف في المدينة المنورة#الإخباريةpic.twitter.com/kM6GugPupY
المصدر: "الإخبارية"