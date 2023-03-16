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تصريحات لوزير سعودي بشأن ضباط الجيش المصري (فيديو)

مجتمع

تصريحات لوزير سعودي بشأن ضباط الجيش المصري (فيديو)
Sputnik
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نشرت قناة "الإخبارية" محاورة وزير الشؤون الإسلامية السعودي عبد اللطيف آل الشيخ الزوار بشكل ودي أثناء زيارته مجمع الملك فهد لطباعة المصحف في المدينة المنورة.

وفي مقطع الفيديو، قال وزير الشؤون الإسلامية لأحد المعتمرين المصريين: "ضباط الجيش في مصر يرفعون الرأس.. الله يحفظلكم الرئيس ويبارك فيه"، ليرد عليه الزائر: "ربنا يبارك فيك".

المصدر: "الإخبارية"

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