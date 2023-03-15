مطرب مصري شعبي شهير يعلن إصابته بالخرس بعد حادث مروع

أعلن مطرب المهرجانات الشعبية مصطفي زكريا الشهير بـ"مسلم" تعرضه لحادث سير، أدى لعدم قدرته على التحدث والنطق نتيجة للضغط النفسي الذي تعرض له.

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وقال مسلم عبر انستغرام: "لا إله إلا الله يا وجع قلبي على اللي أنا فيه، بجد كل يوم حاجة تعدي عليا وتكسرني، وقوف النقابة من الشغل وقطع رزق وحد أذاني نفسيا، وحادثة أعملها بـ العربية".

وأضاف: "واديني قايم من نومي مش قادر اتكلم ومش عارف أكلم حد، وده من أني نمت زعلان، حتى صوتي خسرته يارب أنا مليش غيرك تقف جنبي".

كانت نقابة المهن الموسيقية كشفت آخر تطورات ازمة المطرب الموقوف مسلم، بعد ايقافه مؤخرا لعدم حضوره بعد استدعاء الشؤون القانونية للنقابة للتحقيق في الشكوى المقدمة من المنتج السعودي سلطان الشن.

وقال الدكتور محمد عبدالله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، إن مطرب المهرجانات مسلم لم يحضر حتى الآن إلى مقر النقابة بعد استدعائه الاسابيع الماضية للتحقيق معه بشأن أزمته والشكوى المقدمه ضده من المنتج السعودي سلطان الشن، مشيرا إلى أن ما أورده في بيانه الاخير لا يمت بصله لحقيقة العقد المقدم بالشكوي، لذلك النقابة لن ترفع قرار الإيقاف إلا إذ حضر لتقنين الاوضاع بالنقابة.

المصدر: RT